Dopo il debutto su Prime Video, la serie Off Campus ha già una scena diventata virale sui social. La reazione di Jennifer Lopez, che ha commentato pubblicamente apprezzando lo show, ha attirato l’attenzione. La cantante ha scritto di amare la scena, portando ulteriore visibilità alla serie. La scena in questione sta circolando soprattutto su TikTok e X, generando numerosi commenti tra gli utenti.

A pochi giorni dal debutto su Prime Video, Off Campus ha già trovato una delle sue scene simbolo. E a sorprendere i fan è stata soprattutto la reazione di Jennifer Lopez, che ha commentato direttamente sui social una sequenza diventata virale tra TikTok e X. La scena in questione vede Allie, interpretata da Mika Abdalla, entrare a una festa universitaria indossando il celebre abito verde Versace sfoggiato da Jennifer Lopez ai Grammy del 2000. In sottofondo parte On the Floor e il personaggio si lancia subito in pista, trascinando poi Dean, vestito da Maverick di Top Gun, in uno dei momenti più commentati della serie. Quando un fan ha condiviso il video su X scrivendo che la chimica tra Dean e Allie era “ così folle da trattenere il respiro ”, Jennifer Lopez ha risposto: “ adoro questo shooooww ”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Adoro questo show”: la reazione di Jennifer Lopez alla scena virale di Off Campus che impazza sui social

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