Adm scelte le 12 opere da riprodurre sui biglietti della Lotteria Italia

Da ilsole24ore.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, nella sede storica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si è riunita la commissione incaricata di scegliere le 12 opere da riprodurre sui biglietti della Lotteria Italia. La riunione si è svolta presso il Palazzo della Manifattura Pontificia dei Tabacchi di Piazza Mastai. La commissione ha esaminato varie proposte prima di selezionare le immagini che saranno utilizzate.

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Si è riunita oggi, nella sede storica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — il Palazzo della Manifattura Pontificia dei Tabacchi di Piazza Mastai — la commissione che ha selezionato le dodici opere destinate a comparire sui biglietti della Lotteria Italia 2026. I lavori si inseriscono nel quadro della sesta edizione di “Disegniamo la Fortuna con ADM”, concorso artistico dedicato alle persone con disabilità. Il progetto, avviato nel 2021, è collegato alla Lotteria Italia e punta a promuovere inclusione sociale e visibilità per le associazioni del Terzo Settore. Ogni edizione ha esplorato la disabilità attraverso un tema culturale diverso — dal cinema alla musica, dallo sport all’arte. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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