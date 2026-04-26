La lotteria dell’informazione | i giovani leggono le notizie scelte dall’algoritmo non da loro

Negli ultimi tempi si parla di come i giovani si informano, spesso affidandosi agli algoritmi delle piattaforme digitali che scelgono le notizie da mostrare. Questa tendenza solleva interrogativi su chi abbia il ruolo di educare le nuove generazioni e se siano presenti figure di riferimento con valori condivisi. La trasformazione dei modelli di comunicazione e formazione sta cambiando il modo in cui i ragazzi apprendono e si informano, portando a nuove dinamiche nel rapporto con le notizie.

Chi educa davvero le nuove generazioni? Mancano dei veri valori e personaggi di riferimento? Sono solamente due delle tante domande per tentare di comprendere come sta mutando il processo di formazione giovanile. C’erano una volta la scuola, la politica, i centri culturali: addetti ad accompagnare la crescita di ognuno. Ci sono oggi Instagram, TikTok, YouTube. Sia chiaro, non un male assoluto. Anzi, se ben utilizzate queste piattaforme sono ricche di servizi veramente formativi. I giovani si informano, ma sempre meno guardano il tg e leggono i giornali. Solo il 14% dei giovani (18-24 anni) accede alle notizie andando direttamente su un sito o un’app di informazione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La lotteria dell’informazione: i giovani leggono le notizie scelte dall’algoritmo, non da loro From the Bronx to Barcelona: Why I Left the NYC Meat Grinder for Spain Notizie correlate Dall'Alzheimer ai giovani "ritirati": la Lotteria della solidarietà dona 43mila euro alle associazioniComplessivamente nelle 25 edizioni la Lotteria ha destinato al settore non profit ben 595. Leggi anche: Vite da riders: sono 200 in provincia: "Da 2 a 4 euro lordi ogni consegna. E un algoritmo decide per loro" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ecco com'è successo: Vince 645'000 franchi alla lotteria, ma al momento dell'estrazione era già morto | blue News; Crema - Soldi per la ricerca con una lotteria; Dopo l’Atlantique la conferma: Frank Gio al Lotteria!; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 18 aprile 2026. Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni sorride a Roma(di Giulia Marrazzo) Roma torna a festeggiare la Lotteria Italia. Il primo premio dell'edizione 2025, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto nella Capitale grazie al biglietto serie T 270462, ... ansa.it Lotteria Italia 2025-26, quando escono i biglietti vincenti: come funzionano vincite e premi, il regolamentoCome ogni anno con la festa dell'Epifania torna anche la Lotteria Italia. L'estrazione dei biglietti vincenti si terrà martedì 6 gennaio 2026 in diretta nel corso della puntata speciale della ... fanpage.it Leggo. . Le probabilità di centrare il colpo grosso alla lotteria per due volte nella vita sono stimate dagli esperti in una su mille miliardi. Eppure Richard Davies, parrucchiere gallese di 49 anni, ha sfidato ogni legge statistica. La sua storia narra di un doppio mili - facebook.com facebook Regno Unito, parrucchiere gallese vince due volte alla lotteria #lotteria x.com