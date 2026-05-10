Una donna commenta con entusiasmo un anello di platino con brillante, che mostra con ammirazione, mentre una frase di una conversazione suggerisce di non parlare di biglietti della lotteria alla moglie. La scena si svolge in un negozio di gioielli, dove la signora Grellier indica l’anello dal suo scrigno, suscitando un’esclamazione di apprezzamento. La narrazione si basa su un racconto di Jean Sandor, senza ulteriori dettagli sui protagonisti o sul contesto.

Da un racconto apocrifo di Jean Sandor. “Oh, che anello stupendo!” esclamò la bella signora Grellier indicando un anello di platino con brillante che dal suo scrigno di velluto azzurro scintillava come una stella nella vetrina dell’orefice di Rue Gambetta. “Ti piace?” le domandò il giovanotto al suo fianco, Gilbert Beausoleil, cavalier servente che la scortava per tutta Biarritz con la fedeltà di un barboncino. Era il figlio arciricco di Bertrand, proprietario di una rinomata fabbrica di biscotti a Bordeaux. Aveva già la mano sulla maniglia della porta dell’oreficeria quando la signora Grellier lo fermò: “Cosa fai?” “Voglio comprarti...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è il caso di dire a mia moglie di quei biglietti della lotteria”

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