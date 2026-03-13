Arrestato 41enne | in casa cocaina crack e oltre 2mila euro

I carabinieri di Casagiove hanno arrestato un uomo di 41 anni, che si trovava già agli arresti domiciliari, per aver detenuto in casa cocaina e crack. Durante l’operazione sono stati sequestrati anche oltre 2.000 euro in contanti. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I Carabinieri scoprono la detenzione illecita di droga e denaro durante un controllo domiciliare; l’uomo sarà giudicato con rito direttissimo I carabinieri della Stazione di Casagiove hanno arrestato un 41enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 3,75 grammi di cocaina e 3,08 grammi di crack, insieme a strumenti utilizzati per il taglio, la pesatura e il confezionamento della droga. Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati 2.190 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

