Isola d' Elba tenta di nascondere un barattolo con all' interno 30 grammi di cocaina | 25enne arrestato
Un giovane di 25 anni di origine nordafricana è stato arrestato all’isola d’Elba con l’accusa di spaccio di droga. Durante un controllo, il ragazzo cercò di nascondere un barattolo contenente circa 30 grammi di cocaina, ma è stato comunque fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. L’operazione si è conclusa con il fermo del giovane e il sequestro della sostanza stupefacente.
Un 25enne di origine nordafricana è stato arrestato all'isola d'Elba con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, il cui nome era già emerso nell'ambito dell'operazione "El Diablo", è stato fermato mentre cercava di nascondere un barattolo contenente circa 30 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire anche circa 400 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato mentre l'uomo, alla luce di quanto emerso, è stato arrestato.
