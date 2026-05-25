Addio tremori al via a Napoli nuova terapia a ultrasuoni | tornati a una vita normale i primi dieci pazienti

Notizia in breve

Oggi è stato inaugurato al Policlinico Universitario Vanvitelli un nuovo dispositivo a ultrasuoni guidato da risonanza magnetica. Questo strumento viene utilizzato per trattare tremori incontrollati causati da condizioni neurologiche come il Parkinson e il tremore essenziale. I primi dieci pazienti trattati hanno ripreso una vita normale e sono tornati a svolgere le attività quotidiane senza tremori. La terapia rappresenta un’alternativa alle cure farmacologiche, spesso inefficaci contro questi disturbi.