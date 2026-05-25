Addio tremori al via a Napoli nuova terapia a ultrasuoni | tornati a una vita normale i primi dieci pazienti

Da ildenaro.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi è stato inaugurato al Policlinico Universitario Vanvitelli un nuovo dispositivo a ultrasuoni guidato da risonanza magnetica. Questo strumento viene utilizzato per trattare tremori incontrollati causati da condizioni neurologiche come il Parkinson e il tremore essenziale. I primi dieci pazienti trattati hanno ripreso una vita normale e sono tornati a svolgere le attività quotidiane senza tremori. La terapia rappresenta un’alternativa alle cure farmacologiche, spesso inefficaci contro questi disturbi.

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Comunali, si vota fino alle 15. Giù l’affluenza media (ma non a Salerno). Stasera i primi verdetti Inaugurato oggi ufficialmente al Policlinico Universitario Vanvitelli un innovativo dispositivo a ultrasuoni guidato da risonanza magnetica, contro tremori incontrollati e invalidanti dovuti a problemi neurologici come il Parkinson e il tremore essenziale, malattia finora piva di farmaci efficaci. La nuova tecnologia, grazie all’impiego di un “caschetto” a energia ultrasonica, permette di migliorare radicalmente la vita dei pazienti senza bisturi né impianti invasivi. È questo lo straordinario risultato, ottenuto sui primi 10 pazienti trattati... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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