Una donna ha vissuto con l'ipoparatiroidismo per 31 anni, condividendo la sua esperienza in un intervento pubblicato. La sua testimonianza si inserisce in un contesto in cui una nuova terapia viene presentata come un miglioramento per chi affronta questa condizione. La notizia riflette un passo avanti nella gestione clinica di questa malattia, che coinvolge pazienti con diagnosi da diversi decenni.

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - "Convivo con l'ipoparatiroidismo da 31 anni, quindi per oltre metà della mia vita. La diagnosi è arrivata dopo una tiroidectomia totale nel 1995, in un'epoca molto diversa da oggi dal punto di vista delle cure. Nel tempo ho imparato a convivere con questa patologia, che però ha sempre condizionato profondamente la mia quotidianità. E' una malattia imprevedibile: ogni giorno può iniziare e finire in modo diverso. I sintomi sono numerosi, così come i disturbi e i dolori, e questo incide su ogni aspetto della vita. Per questo l'arrivo di una nuova terapia rappresenta per noi un cambiamento fondamentale: finalmente si interviene sulla causa della malattia, fornendo ciò che ci manca, cioè il paratormone".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ipoparatiroidismo, Colonna (Appi Lazio): "Con nuova terapia per noi pazienti una vita più libera"

Notizie correlate

Leggi anche: Malattie rare, Pofi (Sapienza): "Nuova terapia per ipoparatiroidismo migliora aderenza a cura"

Raduno di Forza Nuova, don Appi: "Vogliamo volare più in alto. Fatto grave, ma prenderemo provvedimenti con lucidità"A pochi giorni dal contestato raduno di Forza Nuova, ospitato negli spazi esterni del circolo Acli di Rocca delle Caminate, il clima resta teso ma...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Troviamo il modo di collaborare, ecco il messaggio di re Carlo al Congresso Usa; Iran, impennata prezzi dei carburanti: compagnie aeree low cost tagliano i voli.

Ipoparatiroidismo, Colonna (Appi Lazio): Con nuova terapia per noi pazienti una vita più liberaRoma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Convivo con l'ipoparatiroidismo da 31 anni, quindi per oltre metà della mia vita. La diagnosi è arrivata dopo una tiroidectomia totale nel 1995, in un'epoca molto d ... iltempo.it

Ipoparatiroidismo, Aifa approva in Italia la rimborsabilità di palopegteriparatideRoma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Ascendis Pharma Italia - azienda biofarmaceutica globale focalizzata sullo sviluppo di terapie per il trattamento di malattie endocrine rare - annuncia di aver raggi ... msn.com

Terracina, Appia patrimonio UNESCO: eventi e appello per il coordinamento Lazio 2 In occasione del World Heritage Day UNESCO, il circolo Legambiente di Terracina ha promosso il primo evento 2026 del progetto “Alla ricerca dell’Appia Perduta”, inserito n - facebook.com facebook