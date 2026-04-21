Una donna molto conosciuta nel mondo del calcio giovanile è deceduta recentemente. Per molti, rappresentava più di un semplice accompagnatore, occupandosi con cura e dedizione di ogni dettaglio. Sempre presente a bordo campo, si distingueva per le parole che rivolgeva a ciascun giovane e i gesti di affetto. Il suo ruolo andava oltre l’aspetto sportivo, diventando un punto di riferimento per molti membri della comunità calcistica.

A bordo campo non mancava mai. Con una parola per ciascuno, un gesto affettuoso, uno sguardo attento che seguiva ogni azione. Non era solo una presenza: era un punto di riferimento, discreto ma imprescindibile. Quando la malattia l’aveva costretta a fermarsi, quel vuoto si era sentito subito. Sugli spalti, negli spogliatoi, nei silenzi dopo le partite. Tutti aspettavano il suo ritorno. Una speranza che oggi lascia spazio al dolore. È morta a 54 anni Angela Nicoletta Nebbia, storica dirigente accompagnatrice della scuola calcio della Polisportiva La Perla di Montecalvoli e dell’ Asd Santa Maria a Monte. Per anni ha seguito i percorsi sportivi dei figli Matteo e Mirko, diventando una figura amatissima da tutto il gruppo, in particolare dai ragazzi dell’annata 2009.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio ad Angela, cuore del calcio giovanile: “Era la mamma di tutti”

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