Addio ad Angela imprenditrice dal cuore grande

Nella giornata di giovedì 7 maggio si è spenta Angela Mannelli, vedova Bonaguidi, all’età di 84 anni. L’imprenditrice, residente in provincia di Pistoia, era conosciuta per aver gestito diverse attività nel settore commerciale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra familiari, amici e persone che avevano avuto modo di conoscerla nel corso degli anni. La sua morte è stata comunicata ufficialmente nella giornata di ieri.

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Quarrata (Pistoia), 8 maggio 2026 – Profondo cordoglio per la morte ieri, giovedì 7 maggio, all’età di 84 anni di Angela Mannelli vedova Bonaguidi. Per molti anni aveva lavorato nella storica attività di famiglia, il negozio di Ottica Bonaguidi, fondato a Quarrata dal marito Adriano. Angela era perciò molto conosciuta in città per aver contribuito con competenza a migliorare la vista di intere generazioni fornendo loro occhiali e lenti a contatto di alta qualità. Il negozio, dove lavorano nello staff anche i figli Elvira ed Enrico e la nipote Viviana, è dagli anni Novanta un punto di riferimento per le offerte di prodotti e servizi, dove Angela, con la sua preparazione unita all’esperienza, ha svolto la funzione di guida attenta alle esigenze della clientela.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio ad Angela, imprenditrice dal cuore grande Notizie correlate Leggi anche: Addio ad Angela, cuore del calcio giovanile: “Era la mamma di tutti” Leggi anche: Addio ad Angela Luce, l’ultima grande voce di Napoli: sessant’anni tra cinema, teatro e canzoni Panoramica sull’argomento Si parla di: Addio ad Angela, imprenditrice dal cuore grande; Addio a Pia Donata Berlucchi, signora delle bollicine e ambasciatrice della Franciacorta - BresciaToday. Addio ad Angela, imprenditrice dal cuore grandeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it