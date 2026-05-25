Morto a 91 anni l’inventore del Crodino, che nel 1965 lanciò sul mercato l’“analcolico biondo”. Nel 1965, Gozzelino creò una miscela di erbe aromatiche diventata il cuore della bevanda. La sua invenzione è rimasta un punto di riferimento nel settore delle bevande analcoliche. La produzione del Crodino è proseguita nel tempo, mantenendo intatto il sapore originale. La ricetta originale, ideata da Gozzelino, ha segnato un’epoca nel panorama delle bibite.

Nel 1965 Gozzelino mise a punto una miscela di erbe aromatiche che sarebbe diventata l’elemento distintivo della ricetta del futuro Crodino È morto all’età di 91 anni Maurizio Gozzelino, l’imprenditore che ideò nel 1965 la formula destinata a dare vita al Crodino, il celebre aperitivo analcol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Maurizio Gozzelino, morto a 91 anni l’inventore del Crodino: fu lui a lanciare “l’analcolico biondo” nel 1965

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MORTO MAURIZIO GOZZELINO, LINVENTORE DEL CRODINO: CHI ERA LENOLOGO RE DEGLI APERITIVI ANALCOLICI

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