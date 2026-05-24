L’inventore del Crodino, Maurizio Gozzelino, è morto. La ricetta del suo analcolico “biondo” rimane segreta. Il prodotto, definito “l’analcolico biondo che fa impazzire il mondo”, ha avuto un ruolo importante nella cultura italiana. La sua creazione ha lasciato un segno nel settore delle bevande analcoliche, diventando un simbolo riconoscibile. La notizia è stata diffusa senza ulteriori commenti o approfondimenti.

“L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo” non è stato solo uno slogan pubblicitario: è stato un pezzo di immaginario collettivo italiano. Dietro quella formula entrata nella memoria di generazioni c’era Maurizio Gozzelino, enologo piemontese e ‘mago delle essenze’, morto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio all’età di 91 anni, come hanno annunciato oggi la moglie Marisa e la figlia Barbara. Con lui scompare l’uomo che ha contribuito a dare un’identità al Crodino, l’aperitivo analcolico nato nel cuore della Val d’Ossola e diventato nel tempo un simbolo dell’aperitivo “all’italiana”, capace di attraversare decenni di pubblicità, televisione e costume. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio all’inventore del Crodino, Maurizio Gozzelino: la ricetta del suo analcolico “biondo” resta segreta

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MORTO MAURIZIO GOZZELINO, LINVENTORE DEL CRODINO: CHI ERA LENOLOGO RE DEGLI APERITIVI ANALCOLICI

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