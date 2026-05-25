Addio a Massimo Fanara il motociclista palermitano che seguì la Parigi-Dakar al fianco del team Bmw

Notizia in breve

È morto ieri all’ospedale Villa Sofia di Palermo il motociclista palermitano di 67 anni. Fanara, noto per aver partecipato alla Parigi-Dakar con il team Bmw, è deceduto a causa di una malattia. La sua scomparsa è stata confermata dai familiari. Fanara era appassionato di motori e aveva preso parte a diverse competizioni. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e appassionati di motociclismo.