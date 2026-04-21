OssoDay di nuovo al fianco della sanità mirandolese | donata un’auto per il team di Cure Palliative

Un’auto è stata donata al team di Cure Palliative da parte del gruppo OssoDay di San Felice sul Panaro, in collaborazione con l’Azienda Usl di Modena. Questo gesto si inserisce nel quadro delle iniziative di solidarietà promosse dall’associazione per sostenere il servizio sanitario locale. L’auto sarà utilizzata dal personale dedicato alle Cure Palliative per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.

Un nuovo gesto di solidarietà rafforza il legame tra il gruppo OssoDay di San Felice sul Panaro e l’Azienda Usl di Modena. In occasione del pranzo benefico organizzato il 19 aprile, a cui hanno partecipato circa 400 persone, OssoDay ha donato un’autovettura destinata ai professionisti delle Cure.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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