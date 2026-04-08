Parigi accoglie il pianista palermitano Diego Spitaleri | due concerti tra classico e contemporaneo

A Parigi, il pianista e composista palermitano Diego Spitaleri terrà due concerti il 13 e il 15 aprile. Durante gli eventi, eseguirà brani che mescolano musica classica e composizioni contemporanee, offrendo al pubblico un percorso musicale vario e ricercato. Gli appuntamenti si svolgeranno in due diversi luoghi della capitale francese, attirando appassionati di musica e curiosi.

Il pianista e compositore palermitano Diego Spitaleri sarà protagonista di due concerti a Parigi il 13 e il 15 aprile, portando nella capitale francese il suo linguaggio musicale raffinato, sospeso tra tradizione classica e sensibilità contemporanea. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 13. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Viaggio nell'universo del jazz contemporaneo con il pianista Fabrizio PuglisiLa sesta edizione della rassegna musicale “L’abbejazzario”, promossa dall'Associazione dai de jazz con l'intento di diffondere la conoscenza della... Rassegna di “concerti commentati”: apre il pianista Carlos de la BlancaL'Instituto Cervantes di Palermo inaugura la rassegna di “concerti commentati” ospitando, martedì 20 gennaio alle ore 18 nella Chiesa di Sant’Eulalia...