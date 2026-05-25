Il clamoroso crollo del Milan nell'ultima giornata di Serie A ha aperto ufficialmente il processo a Massimiliano Allegri. L'esclusione dalla Champions League, arrivata dopo la sconfitta interna contro il Cagliari, ha scatenato la dura reazione di Daniele 'Lele' Adani. L'opinionista, da sempre critico verso la filosofia calcistica del tecnico livornese, è intervenuto a gamba tesa durante La Nuova Domenica Sportiva su Rai2, invocando la sentenza del suo celebre "Padre Tempo". Secondo Adani, l'epilogo della stagione rossonera era ampiamente prevedibile a causa della totale mancanza di gioco e identità della squadra. Un fallimento strategico che ha penalizzato i rossoneri nonostante un girone d'andata vissuto a ritmi altissimi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani distrugge il Milan di Allegri in tv: “Cacciate subito chi fa il furbo nel 2026”

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ADANI DISTRUGGE ALLEGRI e IL MILAN post MILAN ATALANTA 2-3

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