L’incontro hot e poi la rapina | resa dei conti

Un incontro tra sconosciuti, inizialmente previsto come un appuntamento con una ragazza conosciuta online, si è trasformato in una rapina. La vittima si è presentata all’appuntamento fiduciosa, ma è stata colta di sorpresa da alcuni individui che gli hanno sottratto il portafoglio. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, e le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Pensava di presentarsi all’appuntamento con una bella ragazza conosciuta su un sito di incontri e invece sarebbe stato aggredito da alcuni sconosciuti che gli hanno “ripulito” il portafogli. Ora è attesa per mercoledì la sentenza del Tribunale di Monza per due 30enni, la donna D.P. e l’ex compagno E.C., e il 50enne R.O., tutti di Seregno. Per loro la Procura di Monza ha chiesto le condanne tra 5 e 6 anni di reclusione al processo per la rapina a un 20enne. La presunta vittima, che non si è costituita parte civile per avere un risarcimento dei danni, è già stata sentita in aula dai giudici monzesi. "Quando ho conosciuto la ragazza sul sito di incontri aveva una foto di quelle che appaiono e poi spariscono subito - ha raccontato il 20enne - Abbiamo chattato un po’ e poi lei ha accettato di vedermi e mi ha dato un indirizzo di Seregno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Dans la peau d’un Cro-Magnon : la vraie vie des Homo Sapiens - Documentaire Préhistoire - MG

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