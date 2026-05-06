Luca Toni ritrova Robben per Bayern-PSG e parte la resa dei conti | Perché non mi passavi la palla?

Durante la partita di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, l'ex attaccante ha avuto un momento di scambio con l'ex compagno di squadra, rivolgendogli una domanda sul passato. Il confronto tra i due ha attirato l'attenzione dei tifosi e dei media, creando un collegamento tra le esperienze condivise in passato e il presente della competizione. La scena ha suscitato curiosità tra gli appassionati di calcio.