Luca Toni ritrova Robben per Bayern-PSG e parte la resa dei conti | Perché non mi passavi la palla?
Durante la partita di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, l'ex attaccante ha avuto un momento di scambio con l'ex compagno di squadra, rivolgendogli una domanda sul passato. Il confronto tra i due ha attirato l'attenzione dei tifosi e dei media, creando un collegamento tra le esperienze condivise in passato e il presente della competizione. La scena ha suscitato curiosità tra gli appassionati di calcio.
Luca Toni in occasione di Bayern Monaco-PSG di Champions League ha scherzato con il suo ex compagno di squadra Arjen Robben, con tanto di paragone con il presente.🔗 Leggi su Fanpage.it
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