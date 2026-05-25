Ada Alberti Oroscopo della settimana a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 25 al 29 maggio 2026 | Video Mediaset

Ada Alberti ha presentato le previsioni dell’oroscopo settimanale a Mattino 5, dal 25 al 29 maggio 2026. La giornalista ha illustrato le previsioni segno per segno durante la puntata di lunedì. La trasmissione si è concentrata sull’analisi delle influenze astrali per ciascun segno zodiacale, senza approfondimenti ulteriori o commenti. La segmentazione dell’oroscopo è stata effettuata nel corso della stessa puntata.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 25 maggio 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo settimanale. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 25 a venerdì 29 maggio 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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