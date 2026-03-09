Ada Alberti Oroscopo della settimana a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 9 al 13 marzo 2026 | Video Mediaset

Ada Alberti è tornata oggi, 9 marzo 2026, a presentare l’oroscopo settimanale a Mattino 5, che copre le previsioni dal 9 al 13 marzo. Nel programma televisivo, ha condiviso le previsioni segno per segno, offrendo agli spettatori un quadro delle tendenze astrologiche per la settimana. La sua presenza nel talk show si inserisce nella consueta programmazione di inizio settimana.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 9 marzo 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo settimanale. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

