Ada Alberti Oroscopo della settimana a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 27 aprile al 1 maggio 2026 | Video Mediaset

Lunedì 27 aprile 2026, Ada Alberti è tornata a presentare l’oroscopo settimanale nel programma televisivo Mattino 5. Ha condiviso le previsioni per ogni segno zodiacale per la settimana che va dal 27 aprile al 1 maggio. La conduttrice ha illustrato le tendenze e gli aspetti principali che potrebbero caratterizzare le giornate di ciascun segno. La puntata si è concentrata sulle previsioni del periodo, con attenzione alle influenze planetarie.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 27 aprile 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo settimanale. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 27 aprile al 1 maggio 2026 | Video Mediaset Notizie correlate Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 23 al 27 febbraio 2026 | Video MediasetAda Alberti è tornata anche oggi, lunedì 23 febbraio 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’Oroscopo settimanale. Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 23 al 27 marzo 2026 | Video MediasetAda Alberti è tornata anche oggi, lunedì 23 marzo 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’Oroscopo settimanale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Notizie belle dalle stelle per la settimana del 20 aprile; Notizie belle dalle stelle per la settimana del 20 aprile; Ada Alberti, Oroscopo settimanale a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 20 al 25 aprile 2026 | Video ...; Ada Alberti Oroscopo settimanale a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 20 al 25 aprile 2026 | Video Mediaset. Ada Alberti, Oroscopo settimanale a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 20 al 25 aprile 2026 | Video MediasetAda Alberti e l'Oroscopo della settimana Mattino 5 News: cosa succederà ai dodici segni dello zodiaco? Le previsioni ... superguidatv.it Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 7-14 aprile | Ariete trainante, Leone trova l’amoreC’è ancora grande spazio per altre novità, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti i nati sotto il segno del Leone, della Vergine e del Cancro faranno i conti con alcuni colpi di scena. ilsussidiario.net Buon Compleanno alla Super ADA ALBERTI,19 aprile 1962 - facebook.com facebook