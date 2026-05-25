Il regista James Gray ha affermato che la versione del suo film con Brad Pitt, ad Astra, non è arrivata nelle sale. In un’intervista, ha spiegato di essere rimasto deluso dalla decisione dello studio di distribuire una versione diversa da quella da lui realizzata. Gray ha sottolineato che la versione che si è vista al cinema non corrisponde a quella che aveva girato.

Il filmmaker, in una recente intervista, ha parlato di come sia rimasto deluso dalla scelta compiuta dallo studio prima della distribuzione. James Gray, a distanza di 7 anni dall'uscita nelle sale, ha svelato che la versione di Ad Astra arrivata sul grande schermo non era quella che avrebbe voluto condividere con il pubblico. Il film sci-fi con protagonista Brad Pitt, infatti, è stato modificato per volere di 20th Century Fox. La rivelazione di Gray sul film sci-fi Durante la sua presenza al Festival di Cannes, il regista ha rilasciato un'intervista in cui ha avuto modo di parlare delle sue esperienze passate. Spiegando le differenze tra quanto accaduto durante la realizzazione di Paper Tiger e le sue opere precedenti, James Gray ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ad Astra, il regista James Gray sul film con Brad Pitt: "Nelle sale non è arrivata la mia versione"

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Ad Astra - la reco du 10 décembre

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