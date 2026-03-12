Brad Pitt ad Hydra in Grecia per il nuovo film ‘The Riders’

L’attore è stato visto sull’isola di Hydra in Grecia, dove sta lavorando al nuovo film intitolato ‘The Riders’. Recentemente ha partecipato al film dedicato alla Formula 1 e si prepara a presenziare agli Oscar 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles. La sua presenza a Hydra è stata confermata da testimoni e immagini raccolte sul luogo.

Brad Pitt, la star del recentissimo F1, e che sta per varcare il Dolby Theatre di Los Angeles in questi Oscar 2026, è stato avvistato poche settimane fa sull'isola di Hydra. La Grecia si è trasformata in un set hollywoodiano, sotto gli occhi di turisti, gente locale e paparazzi da tutto il mondo. Scopriamo insieme la storia di The Riders, e il progetto artistico di Berger. Un set hollywoodiano sotto il sole della Grecia. Brad Pitt, l'attore Premio Oscar nel 2019 per C'era una volta ad Hollywood, e adesso nominato agli Oscar per il nuovo F1, è stato avvistato poche settimane fa nella pittoresca isola di Hydra, che per l'occasione si è trasformata in un formidabile set cinematografico.