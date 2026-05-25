Ad Anguillara Veneta i cittadini scelgono Fabrizio Biancato

Da padovaoggi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Anguillara Veneta, Fabrizio Biancato, candidato della lista “Insieme per Anguillara”, ha vinto le elezioni comunali e diventa il nuovo sindaco. La sua candidatura ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto agli altri contendenti. La proclamazione ufficiale è stata comunicata dopo lo scrutinio delle schede. La vittoria si è concretizzata con una maggioranza di preferenze tra gli elettori del paese.

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Fabrizio Biancato, della lista “Insieme per Anguillara”, è il nuovo primo cittadino di Anguillara Veneta. Ha raccolto 1.008 voti, pari al 46,07% delle preferenze. 63 anni, imprenditore del ramo edile, nel 2025 è stato nominato presidente di Mestiere delle Costruzioni di Cna Padova e Rovigo. Si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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