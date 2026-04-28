Anguillara folla record ad Anguillara per il debutto di Alberto Civica
?? Cosa sapere Oltre 500 persone partecipano all'evento di Alberto Civica ad Anguillara Sabazia. La coalizione Uniti per Cambiare avvia la campagna elettorale con sette liste diverse. Oltre 500 persone hanno riempito il prato del ristorante Il Marchione ad Anguillara Sabazia ieri pomeriggio, segnando l'avvio ufficiale della campagna elettorale guidata da Alberto Civica per la coalizione Uniti per Cambiare. L'evento, che ha trasformato un momento di incontro locale in un termometro per il fut .🔗 Leggi su Ameve.eu
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