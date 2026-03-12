Milano M6 | i cittadini scelgono tracciato e fermate

Mercoledì 11 marzo 2026, alle 23:34, i cittadini di Milano hanno deciso il tracciato e le fermate della nuova linea M6. La scelta è avvenuta attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto direttamente i residenti, i quali hanno espresso le preferenze relative al percorso e alle fermate della linea. La serata si presenta nuvolosa con temperature di 14 gradi e venti leggeri da sud-ovest.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 23:34, mentre Milano si prepara ad affrontare una serata nuvolosa con temperature di 14 gradi e venti leggeri da sud-ovest, si apre uno scenario inedito per la mobilità cittadina. L'amministrazione comunale ha appena presentato alla commissione consiliare congiunta un percorso partecipativo che permette ai residenti di decidere il tracciato e le fermate della futura metropolitana M6. Non si tratta solo di un progetto ingegneristico, ma di un esperimento di democrazia urbana dove i cittadini diventano co-progettisti dell'infrastruttura che ridisegnerà la città. L'iniziativa nasce da un ordine del giorno firmato dal consigliere Michele Albiani, che ha spinto l'amministrazione a integrare lo studio di fattibilità tecnica con un confronto pubblico reale.