Acquario di Genova | allarme per i falsi premi via IA
Un allarme riguarda i falsi premi diffusi attraverso intelligenza artificiale presso l’acquario di Genova. Gli utenti vengono invitati a pagare spese di spedizione per ricevere premi mai consegnati. Le immagini generate dall’IA vengono usate per ingannare, creando falsi riconoscimenti visivi di premi. Le autorità avvertono di prestare attenzione prima di effettuare pagamenti e di verificare l’autenticità delle comunicazioni ricevute.
? Domande chiave Come riconoscerli prima di pagare le spese di spedizione?. Quale trucco usano le immagini IA per ingannare i cittadini?. Chi sono i responsabili che l'Acquario sta portando in tribunale?. Perché i truffatori hanno scelto proprio il marchio dell'Acquario?.? In Breve Truffatori chiedono rimborsi spese per spedizione kit gioco o biglietti omaggio.. L'ente collabora con Meta e legali per rimuovere i contenuti ingannevoli.. L'impostura sfrutta la fiducia di turisti e cittadini nel porto di Genova.. L'Acquario specifica che non richiede mai denaro per concorsi o sondaggi.. L’Acquario di Genova ha lanciato un allarme urgente contro i profili falsi sui social che promettono premi ingannevoli ai cittadini, dopo che diverse persone sono state bersaglio di tentativi di truffa tramite immagini create con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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