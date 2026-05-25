? Domande chiave Come riconoscerli prima di pagare le spese di spedizione?. Quale trucco usano le immagini IA per ingannare i cittadini?. Chi sono i responsabili che l'Acquario sta portando in tribunale?. Perché i truffatori hanno scelto proprio il marchio dell'Acquario?.? In Breve Truffatori chiedono rimborsi spese per spedizione kit gioco o biglietti omaggio.. L'ente collabora con Meta e legali per rimuovere i contenuti ingannevoli.. L'impostura sfrutta la fiducia di turisti e cittadini nel porto di Genova.. L'Acquario specifica che non richiede mai denaro per concorsi o sondaggi.. L’Acquario di Genova ha lanciato un allarme urgente contro i profili falsi sui social che promettono premi ingannevoli ai cittadini, dopo che diverse persone sono state bersaglio di tentativi di truffa tramite immagini create con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acquario di Genova: allarme per i falsi premi via IA

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