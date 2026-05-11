Negli ultimi tempi si registrano crescenti tentativi di truffa online attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. I truffatori riescono a generare danni simulando falsi incidenti in modo molto realistico, spesso inviando email che sembrano provenire da fonti affidabili. Questi messaggi contengono link o allegati che, se cliccati, possono compromettere i dati personali o rubare prodotti. Sono stati segnalati anche casi di email di phishing contraffatte, difficili da distinguere da quelle genuine.

? Punti chiave Come fanno i truffatori a simulare danni realistici con l'IA?. Quali sono i segnali per riconoscere le email di phishing contraffatte?. Come può un venditore proteggersi dai reclami basati su foto false?. Perché il sistema di protezione acquisti di Vinted fallisce con l'IA?.? In Breve Email false con domini Gmail o Outlook tentano il furto dati bancari.. Richiedere video dell'oggetto sotto luce aiuta a smascherare difetti creati dall'IA.. Registrare video del pacchetto prima della spedizione protegge il venditore dalle dispute.. Vinted aggiorna algoritmi per distinguere immagini reali da contenuti sintetici generati.. Migliaia di venditori su Vinted affrontano oggi una nuova minaccia digitale che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per simulare danni su oggetti perfettamente integri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinted, allarme truffe: l’IA crea falsi danni per rubare i prodotti

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