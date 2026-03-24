Truffe in rete | incontro all' Acquario di Genova
Mercoledì 25 marzo gli Amici dell’Acquario ospitano Roberto Surlinelli, Direttore Tecnico Superiore della Polizia di Stato – Vice Dirigente Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica - Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Liguria, per parlare delle truffe in rete, sempre più diffuse e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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