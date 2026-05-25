Un giovane di 19 anni è morto per un infarto fulminante nella notte tra sabato e domenica. Studente dell’Istituto Munari di Acerra, è stato colpito improvvisamente, senza possibilità di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia ha suscitato sgomento nella comunità locale. La causa dell’infarto non è ancora stata accertata.

. A dare la notizia sui social l'Istituto Bruno Munari dove il giovane frequentava con profitto la classe 5a dell'indirizzo di Grafica. Il giovane, studente modello dell'Istituto acerrano, nell'area metropolitana di Napoli, si è sentito male nella notte tra sabato e domenica. Inutile ogni soccorso, i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. "Con immenso dolore e profondo sgomento, l'intera comunità scolastica del Liceo Artistico "Bruno Munari" si stringe attorno alla famiglia di Vincenzo Petrellese - si legge sulla pagina Facebook della scuola - splendido ragazzo e studente della classe 5A del nostro indirizzo di Grafica, improvvisamente strappato alla vita ieri sera da un infarto fulminante". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Acerra, morto a 19 anni per "infarto fulminate" lo studente Vincenzo Petrellese, sgomento nel napoletano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Acerra in lutto, Vincenzo muore a 19 anni: stroncato da infarto fulminanteAcerra piange la scomparsa di Vincenzo Petrellese, un giovane studente di 19 anni del Liceo Artistico “Bruno Munari”.

Lacrime e dolore in città: Vincenzo ucciso a 19 anni da un infartoUn giovane di 19 anni è morto per un infarto nella serata di sabato in una città del Sud Italia.

Argomenti più discussi: I Linguaggi della Creatività: conversazione con Nino D’Angelo, all'Università Federico II di Napoli; Acerra piange Vincenzo Petrellese, il 18enne stroncato da un malore.

Lacrime e dolore in città: Vincenzo ucciso a 19 anni da un infartoLutto ad Acerra per la morte di un giovane studente. Vincenzo Petrellese, 19 anni, è morto nella serata di sabato stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi per il ... napolitoday.it

Acerra piange Vincenzo Petrellese, il 18enne stroncato da un maloreAcerra è sotto choc per la morte improvvisa di Vincenzo Petrellese, giovane studente del Liceo Artistico Bruno ... internapoli.it