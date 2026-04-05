Acquaviva Picena piange la scomparsa di Fabio Pignotti, morto nella notte a 47 anni a causa di un infarto. La notizia si aggiunge a un episodio precedente, quando era stato ricoverato la settimana scorsa per un malore. La comunità si è riunita in silenzio, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

ACQUAVIVA PICENA - Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Acquaviva Picena. Fabio Pignotti, 47 anni, è morto nella notte di ieri nella sua abitazione, stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomento e dolore tra familiari, amici e conoscenti, che oggi si stringono attorno ai suoi cari. Il malore della scorsa settimana Secondo quanto emerso, Fabio aveva già accusato un malore cardiaco la settimana precedente. In quell’occasione era stato ricoverato in ospedale e, dopo le cure ricevute, sembrava aver superato il momento più critico. Le sue condizioni, infatti, avevano fatto sperare in una ripresa, tanto che nulla lasciava presagire il drammatico epilogo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Acquaviva Picena sotto choc, Fabio Pignotti stroncato da un infarto nella notte a 47 anni: la scorsa settimana erastato ricoverato per un malore

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