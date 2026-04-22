Lutto in Aeronautica Militare muore a 47 anni il generale Vincenzo Sirico

Lunedì 20 aprile, il mondo dell’aeronautica militare ha perso un generale di brigata all’età di 47 anni. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa attraverso un’epigrafe in cui si ricorda il suo ultimo volo. La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi e le forze armate, mentre si attendono eventuali funerali o commemorazioni ufficiali. La sua morte rappresenta un grave lutto per il settore.

«Lunedì 20 aprile Vincenzo Sirico è partito per il suo ultimo volo». Con queste parole, riportate nell’epigrafe, i familiari ricordano il generale di brigata scomparso all’età di 47 anni. Sirico era originario di Torreglia, dove viveva tuttora insieme ai suoi cari.La sua è stata una carriera.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Addio al Generale Sirico: Capua piange il valoroso ufficiale a 47 anniLa comunità di Capua si risveglia oggi con il dolore per la prematura scomparsa del generale di brigata aerea Vincenzo Sirico, deceduto all’età di 47... Terribile lutto nella musica, il famoso cantante muore a soli 47 anniÈ morto il 7 febbraio, all’età di 47 anni, il cantate voce dell’amatissima band alternative rock statunitense. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: OPEN DAY MILANO-LINATE; Muore a 47 anni il comandante Vincenzo Sirico, viveva con la famiglia a Torreglia; Cordoglio per la scomparsa del colonnello Sirico; Giovane militare muore mentre era in servizio a Pisa: accertamenti in corso. Aeronautica in lutto, è morto il colonnello Vincenzo ChiricoÈ morto il colonnello Vincenzo Sirico, ex comandante del 4° Stormo. Aveva 48 anni. Cordoglio tra colleghi e istituzioni. nordest24.it Muore a 48anni il colonnello pilota Vincenzo Sirico, lutto al IV Stormo di GrossetoMorto il colonnello pilota Vincenzo Sirico, ex comandante del IV Stormo di Grosseto dal 25 luglio 2024 al 14 marzo 2025: carriera, incarichi, cordoglio e ricordo. infodifesa.it Il Consiglio di Stato chiude la vicenda La commissione sanitaria dell’Aeronautica militare aveva escluso il deficit e il Tar lo aveva riammesso ma il ministero dell'Interno aveva impugnato la decisione - facebook.com facebook Mercoledì 15 aprile il #CapoSMA Gen. S.A. Antonio Conserva ha visitato il 31° Stormo, reparto dell' #AeronauticaMilitare incaricato di assicurare il trasporto aereo di Stato e i trasporti sanitari d’urgenza su scala globale. Leggi la news aeronautica.difesa.it/ x.com