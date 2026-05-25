L'ultima partita dell'Inter ha visto il gol di Acerbi, che ha esultato alzando le mani al cielo. Durante il match, il difensore ha fatto una corsa al Dall'Ara, segnando il suo addio alla squadra. La sua carriera con l'Inter si conclude con questa rete, simbolo di un percorso che lo ha portato anche a segnare contro il Barcellona. La partita ha rappresentato il suo ultimo impegno ufficiale con i nerazzurri.

Nell’ultima corsetta di Acerbi da interista c’è tutta la sua vita. Stadio Dall’Ara, fine partita, campo ormai vuoto. Il Bologna ha ringraziato i tifosi sotto la curva, Italiano ha salutato tutti - forse per sempre, chi lo sa -, i suoi hanno sfilato sotto le tribune regalando magliette ai tifosi. Acerbi invece, l’uomo del gol al Barcellona sotto la pioggia, il centralone coi tatuaggi che ha fatto a pugni con la morte e ha vinto ai punti, ha corso da solo col preparatore. Una decina di minuti blandi, con la pettorina verde, nell’ultima sgambata in solitaria prima di congedarsi dal mondo Inter. Chivu l’ha tenuto in panchina per novanta minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Acerbi, dalle mani al cielo al gol al Barça: nell'ultima corsa in nerazzurro c'è la sua vita

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Uhm. Facchetti lobby con arbitri - Santificazione Zhang bancarottiere - Pres siamo con te Acerbi razzista - Ace sempre con noi Lautaro bestemmiatore e spergiuro - Giù le mani da Lauti Bastoni uomo di , simulatore e imbroglione - Basto orgoglio nostro. Ma v x.com