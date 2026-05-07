Cristiano Ronaldo ha segnato un gol durante la partita contro l'Al Shabab, avvicinandosi a quota 1000 reti in carriera. Con questa segnatura, si trova a circa trenta reti dal raggiungimento di questa cifra. La sua prestazione si inserisce in un percorso di successi che lo vede protagonista da molti anni nel calcio professionistico. La partita si è conclusa con il gol del portoghese, che continua a essere tra i protagonisti principali della sua squadra.

Sempre più vicino al record dei 1000 gol in carriera. Cristiano Ronaldo segna così nella partita contro l'Al Shabab e si porta a una trentina di reti dalla storia. La partita si è conclusa poi 4-2 per gli ospiti dell'Al Nassr. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo è una macchina da gol: guarda la sua ultima rete per l'Al Nassr

Cristiano Ronaldo SCORES GOAL 962 in HIS RETURN for Al Nassr | 1080i HD

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