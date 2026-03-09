Moviola Milan Inter dal gol annullato su corner al mani di Ricci | Doveri nell’occhio del ciclone!

Durante il derby di San Siro, l'arbitro Doveri ha dovuto prendere decisioni su diversi episodi controversi, tra cui un gol annullato su corner e un intervento con mano di Ricci. Questi episodi hanno suscitato molte discussioni tra tifosi e commentatori. La moviola del match ha analizzato le decisioni prese durante la partita, evidenziando le situazioni più discusse.

Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del derby diretto da Doveri, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26 Il Derby di Milano non delude mai in termini di intensità e agonismo agonistico.

Luca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista di DAZN da qualche anno, non è presenta questa sera durante il derby tra Milan e Inter

