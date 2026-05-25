L’Iran ha annunciato di non aver stabilito una data precisa per un accordo con gli Stati Uniti sui negoziati in corso. Le discussioni riguardano la fine del conflitto, la riapertura dello Stretto di Hormuz e il programma nucleare di Teheran. Un portavoce del ministero degli Esteri ha confermato che non ci sono scadenze stabilite per raggiungere un’intesa.

L’Iran ha dichiarato di non avere una tempistica definita per raggiungere un possibile accordo con gli Stati Uniti sui negoziati in corso, riguardanti la fine del conflitto, la riapertura dello Stretto di Hormuz e il programma nucleare di Teheran. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha spiegato che non esiste “alcuna scadenza” per finalizzare l’intesa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Accordo Usa-Iran, portavoce ministro Esteri: "Nessuna tempistica definita"

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