Il ministro degli Esteri del Pakistan ha invitato Iran e Stati Uniti a rispettare l’accordo di cessate il fuoco, dopo un incontro storico tra le due nazioni che si sono confrontate in colloqui diretti. Non è stato raggiunto nessun accordo tra i due paesi, nonostante l’incontro. La richiesta del ministro pakistano si basa sulla necessità di mantenere la tregua, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

(LaPresse) Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha esortato l’Iran e gli Stati Uniti a rispettare l’impegno di mantenere il cessate il fuoco, dopo che i due paesi hanno concluso i colloqui faccia a faccia, di portata storica, senza raggiungere un accordo. “È fondamentale che le parti continuino a rispettare l’impegno di cessate il fuoco”, ha affermato Dar. Ha aggiunto che il Pakistan continuerà a svolgere il proprio ruolo di mediazione e cercherà di continuare a facilitare il dialogo tra l’Iran e gli Stati Uniti nei prossimi giorni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, ministro degli Esteri pakistano: "Usa e Teheran rispettino cessate il fuoco"

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