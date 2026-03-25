Il portavoce militare iraniano ha diffuso un messaggio diretto agli Stati Uniti, invitandoli a non interpretare le trattative come un segnale di resa. Ha dichiarato che non bisogna nascondere una sconfitta dietro ipotesi di accordo, senza aggiungere dettagli sulle trattative o sui contenuti specifici. La comunicazione si inserisce nel quadro delle tensioni tra le parti riguardo alle questioni nucleari e di sicurezza regionale.

Il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale dell’esercito dell’Iran Khatam Al-Anbiya in un video pubblicato dalla Tv di Teheran ha deriso i tentativi statunitensi di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco, insistendo sul fatto che gli americani stavano negoziando “solo con se stessi”. “Il potere strategico di cui parlavate si è trasformato in un fallimento strategico”, ha affermato. “Chi si proclama superpotenza globale sarebbe già uscito da questo pasticcio se avesse potuto. Non mascherate la vostra sconfitta da accordo. La vostra era di vuote promesse è giunta al termine”, ha detto ancora. “La nostra prima e ultima parola è sempre stata la stessa fin dal primo giorno, e tale rimarrà: non scenderemo mai a compromessi con uno come voi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, portavoce militare Teheran a Usa: "Non mascherate sconfitta con ipotesi di accordo"

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