Maurizio Sarri è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore dell’Atalanta. L’accordo prevede la sua sostituzione di Palladino sulla panchina del club. Sarri ha un passato da vincitore, con un’Europa League conquistata con il Chelsea e uno Scudetto con la Juventus. I dettagli dell’intesa sono stati definiti e comunicati nelle ultime ore.

CALCIO. Definiti i dettagli, l’ormai ex tecnico della Lazio sostituirà Palladino. In carriera ha vinto un’Europa League con il Chelsea e uno Scudetto con la Juve. La notizia era nell’aria da giorni, mentre l’Atalanta si prepara a un’estate di vera e propria rivoluzione. È noto che Cristiano Giuntoli prenderà il posto di Tony D’Amico come direttore sportivo, ora c'è l'accordo per il nuovo allenatore: Maurizio Sarri sostituirà Palladino sulla panchina nerazzurra. Mancano solo le firme,manca l’ufficialità da parte della società, ma pare cosa fatta in casa Atalanta. Sarri è reduce da una stagione complicata alla Lazio, dove aveva già allenato dal 2021 al 2024, portando i biancocelesti in Champions League. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Accordo raggiunto, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta

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Accordo raggiunto, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta x.com

[Moretto] L'Atalanta è vicina a nominare Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Palladino lascerà il club presto e i colloqui con Sarri stanno passando alle fasi finali. Dettagli finali da sistemare per portare a termine l'accordo. reddit

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