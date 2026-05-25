Gli spread tra titoli di stato e il prezzo del petrolio e del gas sono diminuiti, riflettendo aspettative di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti. I mercati finanziari internazionali mostrano segnali di fiducia, con valori in calo rispetto ai giorni precedenti. Le quotazioni di petrolio e gas sono in discesa, mentre gli spread tra le obbligazioni si sono ridotti, indicano una reazione positiva agli sviluppi diplomatici.

I mercati finanziari internazionali scommettono sullo stop al conflitto in Medio Oriente. E a dimostrarlo, al di là delle parole dette dai protagonisti della contesa, sono i numeri che si preparano all’atteso annuncio dell’accordo. L’aspettativa di una tregua tra Usa e Iran incide infatti sull’avvio di settimana dello spread con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi scende a 71 punti base, rispetto ai 73 registrati lo scorso venerdì in chiusura. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,70% e quello tedesco che torna sotto la soglia del 3% con un calo di 5,5 punti al 2,98% e quello francese di 6,6 punti al 3,6%. Invariato il rendimento britannico al 4,9%, così come quello Usa al 4,56%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Accordo Iran-Usa, i mercati scommettono sulla tregua: giù spread, petrolio e gas

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Tregua USA-Iran fragile, ma i mercati scommettono sulla svolta

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