I mercati hanno reagito positivamente alla notizia di una tregua di due settimane in Iran, che prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz dopo 40 giorni di chiusura. Il prezzo del petrolio e del gas naturale è diminuito, riflettendo l’ottimismo degli investitori. La tregua riguarda un periodo di sospensione delle ostilità nel paese, con implicazioni sui flussi energetici e sulla stabilità regionale.

Grande entusiasmo sui mercati per la tregua di due settimane in Iran. Una tregua che prevede, tra le altre cose, anche la riapertura dello stretto di Hormuz dopo 40 giorni di conflitto. In attesa delle trattative per un accordo più duraturo, nelle ultime ore è crollato il prezzo del petrolio dopo settimane di rialzi. Il greggio è tornato sotto i 100 dollari con ribassi a due cifre. L’euro si è rafforzato sul dollaro, l’oro è tornato a salire e anche il bitcoin è balzato al massimo delle ultime tre settimane. Questa mattina, in particolare, le borse europee hanno aperto con numeri positivi: Milano segna l'1%, Francoforte è in rialzo del 4,8% mentre Parigi e Londra guadagnano rispettivamente l'1,53% e l'1,56%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la tregua fa impazzire i mercati: giù petrolio e gas

Crolla il prezzo di petrolio e gas, giù lo spread e le Borse brindano. Effetto tregua Iran-Usa sui mercatiRoma, 8 aprile 2026 – Crollano le quotazioni di petrolio e gas, cala lo spread fra Btp e Bund e le Borse mondiali brindano all’accordo per due...

La tregua in Iran fa crollare il prezzo del petrolio (-16%) e del gas (-20%9La tregua di 15 giorni concordata tra Iran, Stati Uniti e Israele fa respirare anche i mercati.

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Gli Stati Uniti in Iran hanno raggiunto "tutto ciò che volevamo ottenere sul piano militare" e si è trattato di "una vittoria totale da quel punto di vista e da ogni altro punto di vista". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con l'emittente britannica - facebook.com facebook

#Ucraina "Accogliamo con favore l'accordo tra Trump" e l' #Iran. "La risolutezza americana funziona". È "giunto il momento di una risolutezza sufficiente a costringere Mosca a cessare il fuoco e a porre fine alla guerra", così il ministro degli Esteri di Kiev, Sybi x.com