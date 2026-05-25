Gli Stati Uniti puntano a rafforzare gli Accordi di Abramo, cercando di trasformare la tregua con l’Iran in una normalizzazione tra Israele e paesi arabi sunniti. Trump lavora per una nuova configurazione dell’ordine regionale mediorientale, con l’obiettivo di consolidare rapporti più stretti tra le parti. La strategia mira a creare una base di stabilità, ma non sono stati annunciati dettagli concreti sui tempi o sui passaggi specifici.

Donald Trump sta cercando di trasformare una fragile tregua con l’Iran in qualcosa di molto più ambizioso: una ridisegnazione dell’ordine regionale mediorientale centrata sugli Accordi di Abramo e su una normalizzazione progressiva tra Israele e il mondo arabo sunnita. È questo il quadro strategico che emerge dietro le ultime dichiarazioni del presidente americano e i negoziati ancora in corso sullo Stretto di Hormuz. Perché mentre la Casa Bianca prova a costruire un’intesa temporanea con Teheran per evitare una nuova escalation militare e riaprire il corridoio energetico più sensibile del pianeta, Trump sta già cercando di utilizzare quel possibile accordo come leva geopolitica per rilanciare il processo di integrazione regionale guidato da Washington. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Accordi di Abramo, la nuova scommessa americana sul Medio Oriente

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