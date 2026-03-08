L' effetto degli Accordi di Abramo sulla guerra contro Teheran

Nel 2023 l’Arabia Saudita ha deciso di riaprire le relazioni diplomatiche con Israele, segnando un passo importante nella regione. Questa mossa ha suscitato reazioni e analisi da parte di osservatori e governi, mentre l’attenzione si concentra sugli effetti di questa decisione sulla tensione con Teheran. La notizia ha attirato l’interesse internazionale, portando a discussioni sul ruolo degli Accordi di Abramo nel contesto geopolitico.

I paesi del Golfo preferivano un regime debole a un Iran competitivo. Ora arrivano i missili e, mentre valutano se contrattaccare, collaborano con Israele per difendersi. Cambiamenti irreversibili Nel 2023 l'Arabia Saudita scelse di riaprire relazioni diplomatiche con la Repubblica islamica dell'Iran perché non temeva più il regime e i suoi effetti destabilizzanti nella regione. Era un altro medio oriente, tre anni prima la stagione degli Accordi di Abramo aveva portato alle normalizzazioni inaspettate fra Israele e paesi come gli Emirati Arabi Uniti e il 7 ottobre doveva ancora diventare una data che si sarebbe impressa per sempre nella memoria di tutta la regione.