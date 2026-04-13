La scommessa americana sul blocco di Hormuz alza la posta nello scontro con l’Iran

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’imposizione di un blocco navale nello Stretto di Hormuz, in risposta ai negoziati falliti in Pakistan con l’Iran. La decisione rappresenta un passo deciso nel confronto tra le due nazioni e aumenta le tensioni nella regione. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente senza ulteriori dettagli sui prossimi sviluppi o sui possibili effetti sulla sicurezza marittima.

Gli Stati Uniti hanno deciso di imporre un blocco navale nello Stretto di Hormuz, segnando una brusca escalation nel confronto con l’Iran dopo il fallimento dei negoziati ad alto livello in Pakistan. La scelta, maturata dopo lo stallo dei colloqui guidati dal vicepresidente JD Vance, evidenzia le difficoltà crescenti di Donald Trump nel trasformare la pressione militare in un risultato politico sostenibile. L’obiettivo dichiarato è ridurre la capacità iraniana di finanziare lo sforzo bellico attraverso le esportazioni di petrolio. Tuttavia, lo strumento scelto — un embargo che colpisce una delle principali arterie energetiche globali — introduce rischi che travalicano il perimetro della crisi bilaterale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La scommessa americana sul blocco di Hormuz alza la posta nello scontro con l’Iran Usa-Iran, Trump alza la posta: “Blocco navale a Hormuz”Donald Trump alza la posta dopo che la delegazione Usa guidata dal vicepresidente J. Chiuso lo stretto di Hormuz, l’Iran alza la posta in gioco al tavolo con gli UsaTeheran blocca temporaneamente il passaggio commerciale strategico, minacce alle portaerei americane.