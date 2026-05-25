Accoltellato con 12 fendenti per rapina a Torino San Salvario | tre condannati pena massima quattro anni e mezzo

Oggi sono state pronunciate le condanne per tre imputati coinvolti in un episodio avvenuto a Torino San Salvario, dove un uomo è stato ferito con 12 fendenti durante una rapina. I tre imputati, di età compresa tra 20 e 36 anni, sono stati condannati per tentato omicidio e rapina aggravata in concorso. Le pene massime inflitte sono di quattro anni e mezzo di reclusione.

Sono arrivate oggi, lunedì 25 maggio 2026, le condanne per i tre imputati, un ragazzo di 20 anni residente a Trofarello, una donna di 26 anni e un uomo di 36 anni residenti a Torino, accusati di tentato omicidio e rapina aggravata in concorso per l'accoltellamento plurimo a scopo di rapina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Torino, assalto alla sede centrale del quotidiano La Stampa

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