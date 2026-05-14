Massacrato di coltellate per rapinargli lo smartphone a Torino San Salvario | chieste tre condanne a sei anni e otto mesi
A Torino San Salvario, tre persone sono state accusate di aver aggredito un uomo con diverse coltellate nel tentativo di rapinare il suo smartphone. Il pm Marco Sanini ha chiesto una condanna di sei anni e otto mesi di reclusione per i tre imputati, di età compresa tra 20 e 36 anni, residenti rispettivamente in città e in provincia. L’episodio ha coinvolto un episodio di violenza grave durante un tentativo di rapina.
Sei anni e otto mesi di reclusione è la richiesta formulata dal pm Marco Sanini della procura di Torino per tre imputati (un 20enne, residente a Trofarello, una 26enne e un 36enne residenti invece in città) accusati del grave episodio di violenza, un accoltellamento plurimo a scopo di rapina.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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