Massacrato di coltellate per rapinargli lo smartphone a Torino San Salvario | chieste tre condanne a sei anni e otto mesi

A Torino San Salvario, tre persone sono state accusate di aver aggredito un uomo con diverse coltellate nel tentativo di rapinare il suo smartphone. Il pm Marco Sanini ha chiesto una condanna di sei anni e otto mesi di reclusione per i tre imputati, di età compresa tra 20 e 36 anni, residenti rispettivamente in città e in provincia. L’episodio ha coinvolto un episodio di violenza grave durante un tentativo di rapina.

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