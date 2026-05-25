Accoglienza turistica nella Baia riapre il Punto blu di Portonovo

Dal 1 giugno al 27 settembre riapre il Punto blu di Portonovo, servizio di informazione e accoglienza turistica gestito dall’associazione Riviera del Conero su incarico dell’assessorato al Turismo. La struttura sarà aperta durante i mesi estivi per fornire supporto ai visitatori della zona. La riapertura è prevista ogni anno nello stesso periodo.

ANCONA – Riaprirà dal 1mo giugno al 27 settembre lo Iat, meglio noto come il Punto blu di Portonovo. Si tratta del servizio di informazione e accoglienza turistica affidato dall’assessorato al Turismo all’associazione Riviera del Conero.Il punto informativo rappresenta un riferimento per turisti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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