Cortona entra nella stagione turistica riapre l’Infopoint di piazza Signorelli

A Cortona riapre l’Infopoint di piazza Signorelli, pronto a fornire informazioni ai visitatori. La città si prepara ad accogliere i turisti in vista della stagione pasquale, che si sta avviando con l’arrivo delle festività. La riapertura dell’ufficio è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel calendario di iniziative per la promozione del centro storico.

Torna operativo l’Infopoint di piazza Signorelli. Cortona si appresta ad affrontare la stagione turistica che si sta riaprendo con la settimana della Pasqua. La struttura, dopo la conclusione della precedente gestione, trova un nuovo operatore che si occuperà di offrire informazioni ai visitatori, ma anche di dare il supporto necessario per le attività del settore. Dal primo di aprile fino al 31 ottobre il servizio informativo sarà aperto con orario «estivo», ovvero ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. La gestione è stata affidata con estensione del servizio alla cooperativa titolare dei servizi museali. «La riapertura dell’Infopoint turistico rappresenta un segnale concreto di attenzione verso l’accoglienza e la valorizzazione del nostro territorio - dichiara l’assessore al Turismo, Francesco Attesti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Cortona entra nella stagione turistica, riapre l’Infopoint di piazza Signorelli Articoli correlati Riapre l’infopoint turistico “Vedi Napoli e poi Torni” in Piazza PlebiscitoInfopoint turistico "Vedi Napoli e poi Torni" in Piazza Plebiscito (angolo via Cesario Console). Cortona, il Comune impegnato nel rilancio del servizio Infopoint turisticoArezzo, 8 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale di Cortona informa che sono in corso le attività per la nuova gestione dell’Infopoint turistico...