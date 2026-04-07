Baia primo assalto Portonovo d’amare | Una partenza ottima I turisti conquistati

Durante il fine settimana di Pasqua, la baia si è riempita di visitatori sin dalle prime ore del mattino, attratti dalla calma del mare e dall’atmosfera primaverile. I turisti hanno iniziato a passeggiare lungo la spiaggia, mentre alcuni locali hanno commentato positivamente l’afflusso e l’andamento dell’afflusso. La presenza crescente di persone ha caratterizzato un inizio di stagione che, secondo alcuni operatori, si presenta promettente.

"Keep calm and just relax" per Portonovo in questo weekend di Pasqua che ha visto la baia piena di persone sin dalle prime ore del mattino intente a passeggiare di fronte ad un mare quasi immobile. Due giornate baciate dal sole e dalle calde temperature che ieri hanno attratto ancora più gente per una camminata, per sdraiarsi, in costume, sul telo al sole e soprattutto per pranzare nei ristoranti, tutti aperti e tutti al completo. "Il tempo bello ha portato molta gente - ha detto Marcello Nicolini dell’omonimo ristorante e Presidente del Consorzio la Baia - Siamo sempre aperti a pranzo e cena e sono già iniziate le prime opere di manutenzione per risistemare Portonovo in vista dell’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baia, primo assalto. Portonovo d’amare: "Una partenza ottima. I turisti conquistati" Sorpresa nella baia di Portonovo. Un "custode" per tutto l’inverno tra pulizia, decoro e sorveglianzaSorpresa, dopo tanti anni in cui si parla di far vivere Portonovo anche d’inverno, ecco una novità che va in quella direzione, al momento in termini... Morto Aldo Roscioni, addio al ‘sindaco’ di Portonovo. “Grande innovatore, rilanciò la baia”Ancona, 4 febbraio 2026 - È venuto a mancare a 82 anni Aldo Roscioni, detto il “sindaco” di Portonovo, grande innovatore e responsabile del rilancio... Si parla di: Baia, primo assalto. Portonovo d’amare: Una partenza ottima. I turisti conquistati. Piano per salvare la baia di Portonovo: ripascimento e barriere. «Studio e poi il progetto»ANCONA Il mare continua a sferzare la costa. Mentre ieri gli operatori di Portonovo si trovavano in Regione a colloquio con l’assessore Consoli - insieme al presidente del Parco del Conero ... corriereadriatico.it Comune Ancona, via libera all'Ascensore del Passetto e navetta per PortonovoApprovato dalla giunta comunale di Ancona due servizi attesi dalla cittadinanza e dai fruitori delle spiagge: l'attività di apertura dell'impianto dell'Ascensore del Passetto ed il servizio bus navet ... ansa.it