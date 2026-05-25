Le guerre causano danni duraturi ai bambini, includendo abusi sessuali, sfollamenti e separazioni forzate. Le conseguenze si estendono ben oltre la fine dei conflitti, influenzando lo sviluppo, la salute mentale e l'inclusione sociale. Le comunità devono affrontare gli effetti di questi eventi per anni, con impatti sulla stabilità e sulla coesione sociale.

Le guerre continuano a rovinare la vita dei bambini anche dopo che sono finite. Le ricadute dei conflitti si protraggono per anni, compromettendo sviluppo, salute mentale, inclusione sociale e stabilità delle comunità. La reintegrazione richiede investimenti duraturi, coordinamento internazionale e il coinvolgimento diretto delle comunità locali. Ma la riduzione dei finanziamenti umanitari e il ridimensionamento delle operazioni internazionali di pace stanno indebolendo le capacità di monitoraggio, protezione e risposta a favore dei minori. È quanto emerge dal Rapporto 2026 della Universities Network for Children in Armed Conflict (UNETCHAC), rete accademica internazionale impegnata nella tutela dei minori coinvolti nei conflitti armati. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Abusi sessuali, sfollamenti, separazioni forzate: così le guerre rovinane le vite dei bambini

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